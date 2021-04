Een geïsoleerde Frank Vandenbroucke en premier Alexander De Croo zagen zich op het Overleg­comité gedwongen de voorzichtigste lijn te lossen. Toch blijft het Franstalige draagvlak wankelen.

We hebben gekozen voor risico­beheersing in plaats van het steeds weer sluiten en heropenen van sectoren. Een voorzichtige en realistische aanpak waarbij we inzetten op vertrouwen. We hebben de vraag ...