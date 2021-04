Cultuursector: ‘Wij staan helemaal achteraan de rij’

Culturele buitenactiviteiten staan op de agenda vanaf 8 mei, voor binnenactiviteiten is het nog wachten tot ten vroegste juni. Vooral de bioscopen reageren teleurgesteld: ‘Het doet pijn dat we de Oscarboost missen.’

Voor de cultuursector viel tijdens dit Overlegcomité weinig te rapen – het volgende comité van 23 april zou dieper ingaan op cultuur, evenementen, sport en jeugd. Nu was de belangrijkste oogst een datum: als het zogenaamde “buitenplan” in werking treedt op 8 mei, zullen ook culturele buitenactiviteiten voor 50 personen daarvan deel uitmaken. Het Overlegcomité bevestigde ook het voornemen om in België pilootprojecten op te zetten vanaf 26 april. Voor een hervatting van binnenactiviteiten is het wachten op ten vroegste juni, in het kader van het binnenplan.

Dit heeft het Overlegcomité beslist

Dat laatste levert vooral bij de bioscopen teleurgestelde reacties op. ‘Ondanks buitenlands bewijs dat bioscopen mits maatregelen veilig open kunnen, blijft men vasthouden aan dat binaire onderscheid tussen binnen en buiten’, zegt Thierry Laermans van de Federatie van Cinema’s van België. ‘Met 200 in een bioscoop van 400 zitjes, met mondmaskers en afstand, is nog altijd veiliger dan met duizenden gaan feesten in Terkamerenbos. Door het uitstel missen we ook een grote opportuniteit. In de VS zijn de bioscopen al heropend, in het VK opent men vanaf 17 mei. Kaskrakers die nog op de plank liggen, zullen uitgebracht worden. Gezien die al na enkele weken op de streamingdiensten komen, lopen we kans om die te missen, met hun bijhorende inkomsten.’

Ook arthousecinema Lumière is ontgoocheld. ‘Heel de sector had zich gericht op 1 mei’, zegt Jan-Willem Van Eemeren. ‘Nu is zelfs heropening in juni nog voorwaardelijk. Het doet pijn dat we zo ook de boost zullen missen van de Oscaravond, die op 25 april plaatsvindt. We kunnen niet anders dan de indruk krijgen dat bioscopen en theaters helemaal achteraan de rij staan, ook al weten we dat het perfect veilig kan.’

Twijfel wegnemen

Elders in de cultuursector wordt positiever gereageerd. Frederik Sioen van de Crisiscel Cultuur is vooral blij met de switch naar vaccinatiegraad en ingenomen bedden op intensieve zorg als parameters voor het exitplan, en kijkt uit naar verder overleg met de overheid. ‘Dat contact loopt de laatste weken goed, men beseft dat we nood hebben aan perspectief en een concreet kader.’

Michael De Cock van de KVS is eerder tevreden dat er ‘eindelijk data’ vooropgesteld worden. Hij koos vorige week nochtans voor de vlucht vooruit met de aankondiging dat de schouwburg al op 26 april de deuren zou openen voor 50 bezoekers. ‘Dat plan blijft nog steeds overeind’, zegt De Cock. Hij verwijst naar de testevenementen die vanaf die datum zouden kunnen. ‘Als we ons moeten inschrijven in een testlogica, dan zullen we dat doen. We waren al in gesprek met bedrijven om ons daarbij te helpen. Maar laat ons dan ambitieus zijn, en geen bestaand werk herhalen.’

Ook deSingel solliciteerde via zijn Facebookpagina meteen naar een status als testlocatie. ‘We willen die opportuniteit graag met twee handen grijpen’, zegt Hendrik Storme. ‘Na alle testen in Nederland van de afgelopen maanden en de beperkte evenementen bij ons in de zomer en in oktober kan je je afvragen of het nog nodig is die te herhalen, maar dit is beter dan niets. Het kan ook de ideale manier zijn om het vertrouwen van het publiek te herstellen: áls er nog twijfel bestaat over onze protocollen, zullen we die kunnen wegnemen.’