Van Aert na tweede plek in Brabantse Pijl: ‘Pidcock was gewoon sterker, dat had ik al gevoeld’

Wout van Aert die geremonteerd wordt in een sprint? Het is nog niet vaak gebeurd. Tot hij door Tom Pidcock gepasseerd werd in de slotmeters van de Brabantse Pijl. ‘Hij was gewoon sterker’, aldus een teleurgestelde Van Aert.

‘Ik had gehoopt hier te winnen’, aldus onze landgenoot na de finish. ‘Maar Pidcock was gewoon sterker. Dat had ik gevoeld bij zijn versnellingen. In de sprint liepen mijn benen vol en kwam hij erover. Ik voelde me op zich wel goed en het was een goeie situatie door met drie, de beste van de koers, voorop te geraken. Het was een eerlijk gevecht, maar Tom was beter. Dat is wel balen, maar in de sprint had ik er niets van terug. Ik ging nochtans vroeg aan, wat normaal gezien mijn capaciteiten ten goede moet komen, maar de benen waren snel leeg. Pikkende beestjes waren het (lacht). Ik heb intussen de herhaling al bekeken, ik had gewoon geen verhaal. Ik ging dus zeker niet te vroeg aan.’

En nu focus op de Amstel? ‘Naast de zege grijpen is altijd jammer maar ik was toch weer op de afspraak. Opnieuw kom ik iets te kort en dat is opnieuw niet leuk. Ik ben dus teleurgesteld. Het is frustrerend dat ik het opnieuw op het laatste lastig krijg. Maar de benen zijn goed, dus we zullen zien. In de Amstel komen de mannen van het Baskenland erbij dus we gaan een sterke ploeg hebben. Ik kijk ernaar uit, maar ik zat echt met deze koers in het hoofd vandaag.’

‘Onze tactiek voor zondag? Die wordt voor de hand liggend. Ik ben sneller aan de finish en Primoz Roglic kan meer de koers maken.’

Het WK komend najaar zal voor een deel op het parcours van de Brabantse Pijl worden gereden. ‘Maar daar heb ik vandaag niks over geleerd, het parcours is totaal anders. Dat wordt ook nog lastiger ook.’