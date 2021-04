Kustburgemeesters over terrassen: ‘Hopelijk geen 20 graden op 1 mei, want dan zitten we met probleem’

De kustburgemeesters en de gouverneur van West-Vlaanderen reageren verdeeld op de beslissing van het Overlegcomité om de terrassen vanaf 8 mei te heropenen.

Niet iedereen aan de kust is even blij met de beslissing over de horecaterrassen. Onder meer de burgemeesters van Oostende en Knokke-Heist zijn ontgoocheld. ‘Ik had gehoopt op 1 mei. Vanaf eind april mogen mensen met 10 mensen samen buiten eten (u mag vanaf 26 april buiten afspreken met tien mensen als de afstand gerespecteerd wordt, red.) maar op een terras zitten, is dan nog niet toegelaten. Ik had het liever anders gezien, maar ik leg me wel neer bij de beslissing van het Overlegcomité’, zegt burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD). Tommelein is ook ongerust over de periode tot 8 mei. ‘Hopelijk wordt het in het weekend van 1 mei geen 20 graden met zon, want dan zullen we met een probleem zitten aan de kust.’

Collega-kustburgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote (Gemeentebelangen) heeft dezelfde mening. ‘De coronamaatregelen worden simpelweg niet meer gevolgd. Mensen nodigen mensen uit bij hen thuis en dat valt niet te controleren. Het is een pak veiliger om mensen in de horeca te ontvangen, waar strenge protocollen gelden.’ De Groote vreest zelfs dat een heropening van de terrassen op 8 mei niet haalbaar zal zijn op die manier. ‘Een bubbel van 10 in de tuin eindigt al snel binnenshuis als het te koud is buiten. Ik vrees dat de besmettingen net zullen stijgen en dat 8 mei zo in het gedrang komt.’

‘Goed perspectief’

Burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) is dan weer blij met het perspectief. ‘Zeker voor een kuststad is dit een goed perspectief. Eindelijk is er een duidelijke aanpak. Nu kunnen we ons volop voorbereiden op 8 mei.’ In Blankenberge zal ook het geldende alcoholverbod aflopen met het einde van de paaspauze eind april. ‘Dat verbod zal niet worden verlengd. Als er ergens overlast zou zijn, grijpen we in.’

Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is voorzichtig positief. ‘De terrassen zullen hoe dan ook zorgen voor betere spreiding, als alles goed georganiseerd is. Hopelijk zorgt dit perspectief ervoor dat het draagvlak bij de bevolking weer wat groeit, en dat de regels meer worden gevolgd.’