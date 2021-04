Ahmadreza Djalali na 20 weken uit isolatie gehaald

De VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali werd terug overgeplaatst naar een collectieve afdeling van de Evin-gevangenis in Iran. Djalali zat zo’n 20 weken in eenzame opsluiting omdat de Iraanse autoriteiten Djalali ter dood willen veroordelen.

De Iraans-Zweedse spoedarts en academicus Ahmadreza Djalali werd in april 2016 bij een zakenreis in Iran gearresteerd. Hij werd vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Ongeveer enkele maanden geleden werd hij in isolatie geplaatst en leek de executie van Djalali erg dichtbij te komen. ‘Hij zit nu terug samen met andere gevangen in de collectieve afdeling’, zegt de directeur van Amnesty ­International Vlaanderen, Wies De Graeve.

‘We zijn enigszins opgelucht dat hiermee een einde komt aan een langdurige eenzame opsluiting, die als foltering beschouwd moet worden. We blijven bijzonder bezorgd om zijn fysieke en mentale gezondheid’,aldus De Graeve. ‘Hij zou opnieuw veel gewicht verloren zijn. We blijven ons verzetten tegen de doodstraf die na een oneerlijk proces tegen hem werd uitgesproken en tegen zijn onterechte opsluiting die nu al bijna vijf jaar duurt.’

De prof, onder andere gastdocent aan de VUB in Brussel, kreeg de hoogste straf wegens spionage in opdracht van de Israëlische geheime dienst Mossad. Djalali, die in Zweden woonde, maar ook les gaf aan de VUB, ontkent de spionage-activiteiten waarvan hij beschuldigd wordt. In een brief aan opperrechter Sadegh Larijani schreef Djalali eerder deze maand dat hij nooit heeft samengewerkt met de Mossad. ‘Er is daarvoor ook geen enkel bewijs aangeleverd, in geen enkel stadium van het proces.’