Pelgrims hebben de islamitische vastenmaand ramadan in Mekka ingeluid. Door het coronavirus mogen slechts 50.000 tot 100.000 bedevaarders per dag binnen in de Al-Masjid al-Haram, om zeven keer rond de Kaäba te lopen. Normaal reizen miljoenen moslims af naar Mekka, nu mogen enkel immune bedevaartgangers binnen.