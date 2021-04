Queen opnieuw aan het werk terwijl coronaveilige begrafenis prins Philip wordt voorbereid

De Britse koningin Elizabeth sinds dinsdag opnieuw aan het werk, vier dagen na het overlijden van haar echtgenoot. Intussen zijn de voorbereidingen voor de begrafenis van de onlangs overleden prins Philip van start gegaan. Die zal verlopen volgens de geldende coronamaatregelen.

De Britse koningin is opnieuw aan het werk. Nog geen week na het overlijden van prins Philip, vervulde ze dinsdag opnieuw haar koninklijke taken. Ze woonde die dag een ceremonie bij om het pensioen van Lord Chamberlain William Peel, de hoogste ambtenaar van haar huishouden, officieel van start te laten gaan.

Geen ondersteuningsbubbel voor de Queen

Hoewel de versoepelingen in Engeland van start zijn gegaan, zijn er nog strikte coronaregels voor het bijwonen van begrafenissen. Volgens die regels mogen enkel huishoudens bij elkaar zitten, tenzij het huishouden uit één persoon bestaat. In dat geval mag die persoon een beroep doen op een ‘ondersteuningsbubbel’.

De Queen valt echter niet onder die regel omdat haar huishouden nog steeds uit meer dan één persoon bestaat. Zoals The Guardian aanstipt lijkt het wel erg onwaarschijnlijk dat ze niemand zal hebben om haar te vergezellen naar de begrafenis. Naar alle waarschijnlijkheid zal een lid van het personeel van Windsor Castle bij haar mogen zitten.

30 gemaskerden die niet mogen zingen

Zoals eerder aangekondigd zal het door de coronaregels een sobere begrafenis zijn, iets dat prins Philip overigens zelf wou. Er mogen slechts dertig mensen de begrafenis bijwonen en moeten die allemaal een masker dragen. Er mag ook niet gezongen worden. Premier Boris Johnson liet al weten dat hij de begrafenis niet zal bijwonen om plaats te maken voor een familielid. Kleinzoon Prins Harry heeft al weten dat hij vanuit de Verenigde Staten zal overvliegen om de ceremonie bij te wonen. Zijn vrouw Meghan Markle zal dat niet doen omdat ze wegens haar zwangerschap werd afgeraden te vliegen.

Volgens de coronaregels mogen enkel professionele zangers zingen, en dat tot maximum drie personen. Prins Philip wou overigens ook geen grote begrafenis.

De begrafenis zal zaterdag 17 april plaatsvinden om 15 uur plaatselijke tijd (16 uur Belgische tijd). De huidige periode van nationale rouw, waarbij de vlaggen halfstok hangen in alle Britse overheidsgebouwen, eindigt na de begrafenis.

Prins Philip was 73 jaar getrouwd met Queen Elizabeth II. Ze waren zo het langst gehuwde echtpaar in de geschiedenis van het Britse koningshuis. Het koppel had vier kinderen, acht kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.