Unizo ontgoocheld over bijkomend uitstel

Ondernemersorganisatie Unizo is vooral ontgoocheld dat de Veiligheidsraad weinig perspectief biedt aan sectoren die al lang gesloten zijn, zoals de horeca of fitnesscentra. Ze is wel tevreden dat de paaspauze niet verlengd is.

‘De regering is toch de belofte nagekomen dat de paaspauze een paaspauze is gebleven. Het winkelen op afspraak is opnieuw geschrapt en de contactberoepen kunnen opnieuw starten. Dat winkelen op afspraak heeft niet gewerkt’, begint Danny Van Assche, topman van Unizo positief. Maar dan wordt hij negatiever: ‘We zijn toch veeleer ontgoocheld. Er was gezegd dat de hele horeca op 1 mei zou heropenen. Maar dat is pas op 8 mei en dan enkel voor horecazaken met terrassen. Wie geen terrassen heeft, kan dus nog niet openen. Er is ook nog geen perspectief voor andere sectoren zoals fitnesscentra, die ook al heel lang dicht zijn. Voor al wie niet kan opstarten, wordt het psychologisch en economisch bijzonder zwaar.’ Van Assche hekelt ook het gebrek aan creativiteit bij de regering om meer activiteiten op een veilige manier door te laten gaan, bijvoorbeeld door het gebruik van sneltesten.

Van Assche hoopt ook dat de voorwaarden om de terrassen te heropenen niet te zwaar zullen zijn ‘want het moet wel rendabel blijven’. Hij vreest niet dat er te weinig klanten zouden opdagen als het weer in mei zou tegenvallen. ‘In Luxemburg zijn de terrassen opnieuw open en zitten ze ondanks de koude of de regen toch vol.’ De Unizo-topman dringt wel nog eens aan dat tegemoetkomingen zoals het overbruggingskrediet of de tijdelijke werkloosheid die tot 30 juni lopen, zeker tot na die datum verlengd worden. Ook de non-food retailzaken die een maand lang op afspraak moesten werken, hebben volgens hem zware verliezen geboekt en moeten gecompenseerd worden.

Dat er wordt gestart met experimentele culturele evenementen, is volgens Van Assche op zich positief. Al moet daarbij meteen de kanttekening worden gemaakt van extra kosten voor de organisatoren, die daarom nog niet gecompenseerd zullen worden door de nodige inkomsten.