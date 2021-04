Na de ophef over een mogelijk verband tussen een prik met het coronavaccin van AstraZeneca en bloedklontering, regende het berichten op sociale media. Wie zich zorgen maakt over een coronaprik zou zich beter ook bekommeren om de bijwerkingen van de anticonceptiepil, luidde de boodschap. Is die bezorgdheid wel terecht? Gynaecoloog Johan Van Wiemeersch geeft uitleg.