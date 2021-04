Het Overlegcomité is geland. De avondklok valt weg, de terrassen mogen weer open en ook het verbod op niet-essentiële reizen vervalt. ‘We hebben daarom gekozen voor een nieuwe aanpak die meer inzet op risicobeheersing, in plaats van het steeds weer sluiten en heropenen van sectoren’, zegt premier De Croo.

‘We hebben gekozen voor een voorzichtige en realistische aanpak waar we inzetten op vertrouwen’, begint premier Alexander De Croo (Open VLD) de persconferentie van het Overlegcomité. Eerder voor de persconferentie bleek dat ons land stap per stap zal versoepelen. Zo gaan de scholen maandag open, de terrassen op 8 mei en valt de avondklok weg.

Zondagavond loopt het verbod op niet-essentiële reizen af. ‘In de plaats komt er een zeer strenge opvolging van testing en tracing. Wie terugkomt moet in quarantaine en moet op dag één en dag zeven een negatieve test afleggen. Er zal ook controle zijn op de Passenger Locator Form. Laat ons duidelijk zijn: reizen wordt nog steeds sterk afgeraden’, aldus de premier.

Piloot- en proefprojecten in de cultuursector

Om de cultuursector terug op te starten, zullen piloot- en proefprojecten plaatsvinden. ‘Die moeten ons helpen om de heropeningen veilig en verantwoord te organiseren. Die moeten risicobeheersing bieden in plaats van beslissingen om de evenementen te annuleren. We zullen ook sneltesten gebruiken hiervoor.’ Niemand wil de methoden van de eerste lockdown nog, zegt De Croo. ‘We zijn niet blind voor de kritieke situatie in onze ziekenhuizen. Maar we zijn ook niet doof voor de vraag naar écht perspectief. Dit zijn waarschijnlijk de laatste weken, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. We hebben daarom gekozen voor een nieuwe aanpak die meer inzet op risicobeheersing, in plaats van het steeds weer sluiten en heropenen van sectoren.’

‘Vaccinatiemijlpalen’

‘De twee volgende grote stappen baseren we op mijlpalen in onze vaccinatiecampagne’, aldus De Croo. ‘De eerste mijlpaal is wanneer zeven op de tien 65-plussers hun eerste vaccin zullen hebben gekregen, en twee tot drie weken het effect op hun immuunsysteem optimaal is. We gaan ervan uit dat dat moment ongeveer rond 8 mei zal plaatsvinden. Als de situatie dan op intensieve zorgen verbeterd is, schakelen we over op een groot buitenplan.’

Op die datum mag de horeca haar terrassen weer openen, en mogen ook cultuurevenementen en erediensten met maximaal 50 aanwezigen doorgaan in de buitenlucht. Ook de pretparken mogen op die dag weer open. We mogen vanaf dan ook twee personen (van hetzelfde gezin) thuis ontvangen, in plaats van één. En ook de avondklok verdwijnt op die datum, al wordt die wel vervangen door een samenscholingsverbod voor groepen groter dan drie personen. In Brussel gaat dat samenscholingsverbod in om 22 uur, in de rest van het land om 24 uur.

‘Vertrouwen en verantwoordelijkheid’

‘We kunnen hier samen in slagen als we onze verantwoordelijkheid opnemen’, aldus De Croo. ‘Als we afstand houden, als we wegblijven van drukke plaatsen, als we geen dingen doen die elkaar in gevaar brengen. We staan sterker als we samenwerken. We moeten sectoren of bevolkingsgroepen niet tegen elkaar uitspelen. Hoe je het ook draait of keert, niemand van ons zal veilig zijn als niet iedereen veilig is. Daarom is mijn oproep: laat je vaccineren. Schrijf je in op een reservelijst. De vaccinaties versnellen. We waren vorige week het tiende land in Europa op het vlak van vaccinaties, deze week al het achtste. Het vaccinatieplan is het enige echte exitplan.’