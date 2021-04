Johnson&Johnson vraagt zijn vaccin voorlopig niet meer te gebruiken

In afwachting van een definitieve beslissing van het EMA vraagt het Amerikaanse farmabedrijf Johnson&Johnson zijn vaccin niet meer te gebruiken. De landen die al vaccins geleverd kregen, mogen ze voorlopig niet inzetten. In België gaat het voorlopig om 36.000 dosissen.

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) onderzoekt enkele zeer zeldzame gevallen van ongewone bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes die in de VS voorkwamen na toediening van het Janssen-vaccin. De Amerikaanse agentschappen FDA en CDC hadden dinsdag al aanbevolen het gebruik van het vaccin te onderbreken, terwijl zij zes gerapporteerde gevallen onderzoeken. In de VS zijn meer dan 6,8 miljoen doses van het vaccin toegediend.

Johnson&Johnson stelt de verspreiding van het Janssen-vaccin in de EU proactief uit terwijl het onderzoek wordt voortgezet. Het vaccin werd op 11 maart in de EU toegelaten, maar is er nog niet op grote schaal gebruikt. Het farmabedrijf staat in contact met de nationale autoriteiten en beveelt aan de ontvangen doses te laten liggen.

Het EMA wil de mogelijke bijwerkingen nu versneld onderzoeken en hoopt volgende week een aanbeveling klaar te hebben. Het agentschap blijft evenwel van mening dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de risico’s van de bijwerkingen.

Ons land verwacht op 26 april nog een levering van 62.400 dosissen van het Janssen-vaccin. Het is nog niet duidelijk of die er komt.