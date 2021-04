Eigenaars van zonnepanelen leven al maandenlang in onzekerheid. Het tijdperk van de terugdraaiende teller loopt op zijn eind, tegen 2029 moet iedereen een digitale meter hebben. Maar hoe groot is het verschil nu eigenlijk tussen beide tellers? En wat is het meest voordelige scenario? In deze video nemen we de proef op de som. Alex Polfliet, van Zero Emission Solutions, hielp ons met de berekeningen van de simulaties.