Het Overlegcomité is geland. De avondklok valt weg, de terrassen mogen weer open en ook het verbod op niet-essentiële reizen vervalt. Straks, om 17 uur, kunt u hier de live persconferentie volgen.

Volgens verschillende bronnen uit het Overlegcomité lijken er stap per stap versoepelingen te komen:

Vanaf 19 april

• Scholen gaan opnieuw open. De kleuter- en lagere scholen gaan voltijds open, net als de eerste graad van het secundair onderwijs. In de tweede en derde graad van het secundair blijft het deeltijds afstandsonderwijs behouden. Alleen in het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs is voltijds contactonderwijs mogelijk.

Extra muros schoolactiviteiten van één dag mogen ook weer.

In het hoger onderwijs is ook weer contactonderwijs mogelijk, maar beperkt tot 1 dag of twee halve dagen per week. De examens mogen wel fysiek afgenomen worden.

Eén bijkomende clausule: in gemeenten waar het aantal besmettingen stijgt, zullen klassen overschakelen op volledig afstandsonderwijs vanaf 1 besmetting in de klasbubbel.

• Het reisverbod valt weg. Niet-essentiële reizen binnen de EU worden wel streng afgeraden. Wie terugkeert uit een rode zone moet de quarantaineprocedure volgen, met een verplichte test op dag 1 en dag 7.

De politie zal controleren. De boete voor wie de quarantaine niet naleeft, is 250 euro.

Vanaf 26 april:

• Buiten afspreken mag vanaf maandag 26 april met tien mensen in plaats van met vier.

• De niet-medische contactberoepen, onder meer de kappers, mogen weer openen.

• Winkelen zonder afspraak is weer mogelijk, wel mogen maar twee personen uit hetzelfde huishouden samen gaan shoppen.

• Er worden testevenementen opgezet in verschillende sectoren, onder meer cultuur, events en sport.

Vanaf 8 mei:

• Twee knuffelcontacten uit hetzelfde huishouden mogen binnen in huis. Verdere versoepelingen binnen worden enkel besproken van zodra minder dan 500 covid-patiënten op intensieve zorg liggen.

• De avondklok wordt vervangen door een samenscholingsverbod waarbij tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends maximaal drie personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren buiten mogen samenkomen.

• De terrassen zouden vanaf 8 mei mogen openen.

• Georganiseerde buitenactiviteiten kunnen, met een limiet van 25 personen. Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten kunnen buiten worden gehouden met maximaal 50 aanwezigen.

• De pretparken kunnen open. Ook professionele brocante en rommelmarkten zijn toegestaan.

• Georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) mogen buiten met maximaal 25 personen en binnen met maximaal 10 personen.