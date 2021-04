De vulkaan La Soufrière barstte tweemaal uit op het Caribische eiland Saint Vincent, met grote schade tot gevolg. Het eiland is bedekt met een laag grijze as, de opvangcentra voor bewoners raken vol, de watertoevoer is op veel plekken afgebroken en het luchtruim is gesloten. Bekijk in bovenstaande video satellietbeelden van voor en na de uitbarsting.

De vulkaan heeft tientallen jaren ­geslapen, maar sinds eind december was het alarmniveau verhoogd omdat de wetenschappers merkten dat de vulkaan actiever was geworden. De lavakoepel die de mond van de vulkaan blokkeerde, was gegroeid, wat erop duidde dat een uitbarsting op komst was. Dat was van 1979 geleden.

In 1902 kwamen meer dan duizend mensen om bij een uitbarsting van La Soufrière.