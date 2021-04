Terwijl Rusland militairen naar de grens met Oekraïne stuurt, kampt de Krim vooral met een watercrisis.

Het Zuid-Russische kustplaatsje Taman wekt een verlaten indruk, een gure aprilregen striemt over het strand. Russische toeristen trekken pas in de zomer naar het historische kozakkendorp in de duinen ...