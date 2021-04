Proces George Floyd: Expert zegt dat agent Chauvin gepast geweld gebruikte

In het proces rond de dood van George Floyd is dinsdag de verdediging van de beklaagde, politieagent Derek Chauvin, aan de pleidooien en getuigenverklaringen begonnen. Chauvins advocaten lieten onder meer een expert verklaren dat de agent een gepaste mate van geweld gebruikte tegen Floyd. Al moest hij wel toegeven dat dit gebeurde tot nadat Floyd bewegingloos werd.

Na elf dagen van getuigenverklaringen voor de aanklagers, was het dinsdag in Minneapolis de beurt aan de advocaten van Derek Chauvin om hun pleidooien uiteen te zetten en getuigen op te roepen ter verdediging van de agent die terechtstaat voor moord. Ze lieten onder meer Barry Brodd aantreden, een private consultant gespecialiseerd in het gebruik van geweld door politiediensten.

Brodd verklaarde dat Chauvin gewoon zijn opleiding uitvoerde, waarmee hij andere getuigen tegensprak. Zelfs Chauvins korpschef was eerder komen vertellen dat de knieklem, ruim 9 minuten lang, ‘disproportioneel’ was, ‘ingaat tegen al onze waarden en principes’, ‘geen deel was van onze training’, en ‘geen deel van het protocol was, zeker niet als de verdachte het bewustzijn dreigt te verliezen’.

Daar was Brodd het niet mee eens: ‘Agent Chauvins interacties met mijnheer Floyd volgden zijn training, volgden gangbare praktijken en waren objectief redelijk.’

In het kruisverhoor konden de aanklagers Brodd wel doen toegeven dat de politieagent Floyd tegen de grond bleef knellen nadat die al zijn eigen hoofd niet meer kon ophouden en dus bewusteloos was. Toen Brodd daarnaast beschreef dat een persoon die meewerkt met de politie normaal ‘comfortabel rust’ als die geboeid is, vroegen de aanklagers hem of Floyd meewerkt en ‘comfortabel rust’ als hij probeert te ademen. Nee, antwoordde Brodd.

Foto: AP

Agressieve menigte en drugs

Een agent die ter plaatse kwam tijdens de arrestatie van Floyd, Peter Chang, kwam getuigen dat hij bezorgd was over de veiligheid van de agenten. ‘Er was een menigte. Ze waren erg agressief tegenover de agenten.’ De verdediging heeft eerder al beweerd dat Chauvin en zijn collega’s de zorg voor Floyd uit het oog verloren door de boze menigte.

Tijdens de zitting probeerde de verdediging voorts een beeld te schetsen van druggebruik en verzet tegen de politie door Floyd. De vrouw die als passagier in de auto bij Floyd zat, nadat ze hem om een lift had gevraagd in de winkel waar hij een vals biljet zou gebruikt hebben, verklaarde dat hij in de wagen in slaap was gevallen. Shawanda Hill vertelde dat ze hem probeerde wakker te maken, maar dat hij uiteindelijk gewekt werd door politie die op zijn raampje klopte.

Een agent en verpleegster getuigden over een incident in 2019, toen de politie een wagen aan de kant zette waarin Floyd als passagier zat. Hij zou toen niet geluisterd hebben naar de bevelen van de agent om uit de wagen te stappen en paniekerig gereageerd hebben toen de agent een geweer op hem richtte. En kwam Floyd daarbij om het leven, vroegen de aanklagers. ‘Nee.’ Een verpleegster die Floyd toen in het politiekantoor onderzocht, zei dat hij overstuur was en haar vertelde dat hij verslaafd was aan opioïden, zware pijnstillers.

De verdediging probeert te pleiten dat Floyd eigenlijk overleed door zijn druggebruik en onderliggende medische problemen. Nochtans werd de doodsoorzaak bepaald als moord en hebben experts voor de aanklagers getuigd dat ook een gezond persoon bij zo’n politie-interventie om het leven zou zijn gekomen.