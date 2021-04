Hattrick voor Mark Cavendish, wint ook vierde etappe Ronde van Turkije in tumultueuze massaspurt

Ook de vierde etappe van de Ronde van Turkije, 184 kilometer van Alanya naar Kemer, eindigde in een massaspurt. En opnieuw was Mark Cavendish (Deceuninck - Quick Step) aan de winnende hand, opnieuw voor Jasper Philipsen. De massaspurt werd ontsierd door een stevige valpartij op de tweede rij. Voor Cavendish was het van de Ronde van Qatar in 2013 geleden dat hij nog eens drie dagen op rij kon winnen. Morgen staat een eerste bergetappe op het programma.