Belgen zijn vorig jaar 45,5 miljard euro rijker geworden

Het netto financieel vermogen van alle Belgen is het afgelopen coronajaar met 45,5 miljard euro of 4,1 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Alles samen bezitten de Belgen nu 1.146,5 miljard euro aan spaargeld en beleggingen, min de kredieten. Vastgoed is hier niet bij inbegrepen.

Mochten de financiële vermogens gelijk verdeeld zijn over alle Belgen, komt dat overeen met zo’n 104.000 euro netto per persoon.

Door de coronacrisis kon de Belg ‘geforceerd sparen’, stelt de Nationale Bank vast, en dus kwam er in 2020 13,8 miljard euro bij op de spaarboekjes, 12,4 miljard op de zichtrekeningen en 7,9 miljard bij de beleggingsfondsen. Daarnaast was er ook een opvallende interesse voor beursgenoteerde aandelen (+6,2 miljard euro).

Tegelijk werd er in 2020 ook weer meer geleend. De totale ‘financiële verplichtingen’ stegen met 11 miljard euro. Het overgrote deel van die stijging valt te verklaring door hypothecaire leningen.

Tien jaar geleden, in 2010, lag het netto financieel vermogen van de Belgen op 827,8 miljard euro, of gemiddeld zo’n 75.000 euro per Belg.