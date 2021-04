Brusselse 56-plussers kunnen bellen om zich deze week te laten vaccineren

Ben je 56 jaar of ouder, dan kan je nog deze week gevaccineerd worden zonder uitnodiging. Tenminste, als je in Brussel woont. Dat meldt burgemeester Philippe Close (PS) op Twitter. Er zijn nog beschikbare plaatsen voor de komende dagen.

‘Het gaat om de vaccins van Brusselaars die niet onmiddellijk reageren op hun uitnodiging’, verklaart Heidi Schmitt van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die de vaccinatiecampagne in het Brussels Gewest organiseert. ‘We versturen uitnodigingen en als de beschikbare tijdslots niet opgevuld raken, kunnen andere mensen uit dezelfde leeftijdscategorie de plaatsen innemen.’

Vaccinatiebereidheid neemt toe

‘Nu gaat het om 56-plussers, de volgende weken zul je gelijkaardige oproepen zien passeren voor jongere mensen.’ Vorig weekend lanceerde het gewest ook al een oproep om de overgebleven slots op te vullen. ‘Daardoor kunnen we onze voorraden met vaccins tot een minimum beperken.’

Nog volgens Schmitt is de vaccinatiebereidheid in Brussel niet significant lager dan in Vlaanderen, hooguit een paar procentpunt. Dat is in tegenstelling tot eerdere berichten. ‘Bovenal stellen we vast dat de vaccinatiebereidheid al met vijf tot tien procent is toegenomen sinds het begin van het jaar.’

‘Enorm vlot’

‘Ik had horen zeggen dat jongere groepen in Brussel sneller gevaccineerd worden. Daarop nam ik een kijkje op de vaccinatiesite van het gewest’, vertelt Cecilia De Moor uit Anderlecht. ‘Daarop stond dat iedereen die in 1961 of vroeger werd geboren een afspraak kan maken. Ik heb dat meteen gedaan voor mijn man en de dag nadien kon hij zijn prik halen.’

‘Toen ik dinsdag nog een keer naar de website surfte, bleek de leeftijdsgrens gezakt. Ik belde op en na een kwartier kreeg ik een deskundige, Nederlandstalige persoon aan de lijn. Voor mij maakte het niet uit naar welk vaccinatiecentrum ik moest en woensdagmiddag kon ik mijn prik al laten zetten. Ook dat verliep bijzonder vlot. In een goed half uur stond ik weer buiten. Ondertussen had ik ook al een sms gekregen met de datum van mijn tweede prik.’

‘Brussel komt vaak negatief in de belangstelling, maar als het goed gaat, mogen we dat ook zeggen’, lacht De Moor. ‘De hele procedure verliep vlot en flexibel.’

Brusselaars van 56 jaar en ouder die niet willen wachten op hun prik, kunnen een afspraak maken in het vaccinatiecentrum van hun keuze op het nummer 02/214 19 19. Meer info op coronavirus.brussels.