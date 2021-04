Denemarken stopt voorgoed met AstraZenea en houdt pauze voor Johnson & Johnson

Denemarken schrapt het vaccin van AstraZeneca voorgoed. Dat meldt de Deense krant ‘Politiken’ woensdag. Denemarken had 2,4 miljoen dosissen van het vaccin aangekocht.

Denemarken was begin maart één van de eersten om de inentingen met het vaccin van AstraZeneca op te schorten, na enkele gevallen van zeldzame tromboses. Ook na het advies van EMA dat de nadelen van het vaccin niet opwegen tegen de voordelen, werden de vaccinaties met AstraZeneca niet hervat, zoals andere landen wel deden, al dan niet met een leeftijdsgrens. Nu werd beslist om het AstraZeneca helemaal niet meer te gebruiken. De Deense overheid geeft straks meer uitleg bij die beslissing.

Er werd ook besloten om een pauze in te lassen voor de vaccinaties met Johnson & Johnson. De Deense autoriteiten zullen nauw volgen wat het Europees Geneesmiddelenbureau EMA beslist over het vaccin. In de Verenigde Staten werd het gebruik van dat vaccin opgeschort nadat zes vrouwen bloedklonters hadden ontwikkeld na inenting met het vaccin.