Nederlandse olympiërs krijgen wél voorrang bij vaccinaties

Olympische sporters krijgen voorrang in het Nederlandse vaccinatieprogramma. Dat bevestigen bronnen bij het ministerie van Volksgezondheid. Behalve de olympiërs zal er nog een enkele andere groep voorrang krijgen bij een prik tegen het coronavirus.

Vorig jaar kregen 11.000 atleten wereldwijd te horen dat de Olympische Spelen in Tokio niet door zouden gaan. Deze zomer is de herkansing. Om de honderden Nederlandse atleten te helpen met hun voorbereiding, krijgen ze eerder een prik dan leeftijdsgenoten zonder medische indicatie.

Dinsdagavond presenteert het ministerie van Volksgezondheid een nieuw prikschema. Dat is enigszins aangepast nu het vaccin van AstraZeneca niet meer aan Nederlanders onder de 60 wordt gegeven vanwege de zeer zeldzame, maar ernstige bijwerking van trombose in combinatie met een verminderde hoeveelheid bloedplaatjes. Medische risicogroepen die het Astra-vaccin zouden krijgen, krijgen nu het vaccin van Janssen. Overigens stopt de VS met dat vaccin vanwege ernstige bloedstolsels.

Geen voorrang jeugdzorgmedewerkers

Onder de groepen die voorrang krijgen, zitten ook afvallers. Zo zouden aanvankelijk de 30.000 medewerkers in de jeugdzorg voorrang krijgen op de groep 18 tot 60 jaar. Omdat er dit kwartaal 16,7 miljoen vaccins worden geleverd, is besloten de jeugdzorgmedewerkers geen voorrang meer te geven. Hoe meer groepen immers voorrang krijgen, hoe ingewikkelder het prikplan en hoe langer het duurt voordat groepsimmuniteit is bereikt. Waarom wel Olympische sporters wél voorrang krijgen, zullen zorgministers De Jonge en Van Ark motiveren in een brief die vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag naar de Tweede Kamer gaat.

En België?

Nu ook Nederland voorrang geeft aan olympiërs, lijkt het slechts een kwestie van tijd voor België volgt. Enkele dagen geleden vond er nog een overleg plaats tussen het BOIC, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en premier Alexander De Croo (Open VLD). ‘Na dat constructieve onderhoud met de ministers ben ik optimistisch dat we in de richting van een oplossing evolueren‘, verklaarde Matthias Van Baelen, woordvoerder van het BOIC, achteraf. Een concrete deadline is er evenwel nog niet.