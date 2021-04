Bijna 100.000 euro voor restauratie van het enige Belgische huis van Le Corbusier

Vlaam minister Matthias Diependaele (N-VA) heeft een erfgoedpremie van net geen 95.000 euro toegekend voor de eerste fase van de restauratie van het Huis Guiette in Antwerpen. Het pand van de architect Le Corbusier staat sinds 2016 op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Huis Guiette bevindt zich aan de Populierenlaan, naast het Olympiadekruispunt nabij de A12. Het dateert uit 1927 en is een van de vroegste modernistische ontwerpen van de bekende Zwitsers-Franse architect Le Corbusier (1887-1965). Het was bestemd als atelier en woning voor de Antwerpse kunstschilder René Guiette.

Na een periode van leegstand werd Huis Guiette eind jaren 80 al een eerste keer gerestaureerd door de huidige eigenaars. Ruim dertig jaar later is dat opnieuw nodig, klinkt het.

In een eerste fase worden het dak, het dakterras en het balkon aan de straatzijde vernieuwd of hersteld, net als een deel van het schrijnwerk en de gevels die bij het dakterras aansluiten. ‘De meeste elementen die in deze fase worden aangepakt, zijn niet meer origineel’, stelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. ‘Deze restauratie is dus een uitstekende gelegenheid om Huis Guiette er weer wat meer te laten uitzien zoals Le Corbusier het bedoeld heeft.’

Later komen ook nog de rest van het schrijnwerk en de gevels aan de beurt en tot slot ook nog het interieur. Het restauratiedossier werd opgesteld door architect Luc Deleu en alle werken gebeuren volgens Diependaele in nauw overleg met de Fondation Le Corbusier in Parijs.