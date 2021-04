Na VS trekt ook Verenigd Koninkrijk troepen terug uit Afghanistan

Het Verenigd Koninkrijk zal bijna al zijn troepen uit Afghanistan terugtrekken, na berichten dat de VS dat tegen 11 september ook zullen doen. Dat schrijft ‘The Times’ woensdag.

Een woordvoerder van de Britse regering wil het bericht van The Times niet bevestigen of ontkennen. Hij zegt wel dat ‘elke verandering in de Britse aanwezigheid in Afghanistan zal gebeuren in overeenstemming met de bondgenoten en na overleg met onze partners’.

Het VK werkt ‘nauw’ samen met de VS, de Navo en andere partners ‘om een veilig en stabiel Afghanistan te ondersteunen’, aldus de bron, die benadrukte dat ‘de taliban zich alleen op een zinvolle manier met de Afghaanse regering kunnen engageren als er een kans is op een duurzame vrede’. Volgens de Britse krant zijn ongeveer 750 Britse militairen aanwezig in Afghanistan.

11 september

Amerikaanse media meldden eerder dat de regering van president Joe Biden alle Amerikaanse troepen tegen 11 september, de 20ste verjaardag van de terreuraanslagen in New York en Washington, uit Afghanistan wil terugtrekken.

Op het hoogtepunt van hun aanwezigheid waren er in 2010-2011 ongeveer 100.000 Amerikaanse soldaten in het land gestationeerd. Voormalig president Barack Obama bracht het aantal troepen terug tot 8.400, waarna zijn opvolger Donald Trump de terugtrekking voortzette. Momenteel zijn er nog maar 2.500 Amerikaanse soldaten in Afghanistan.

Volgens Berlijn zullen de Navo-soldaten zich waarschijnlijk ook in september terugtrekken. ‘We hebben altijd gezegd: we gaan er samen in (met de Amerikanen), we gaan er samen uit,’ zei de Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer woensdag op de televisiezender ARD. Later vandaag zitten de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de Navo-landen samen.