Een vrouw uit Heverlee, nabij Leuven, kreeg maandagochtend een ongewone bezoeker over de vloer. Er was een bever in het zwembad in de tuin verzeild geraakt, en hij geraakte er niet meer uit. Animal Rescue Service vzw kwam met drie vrijwilligers ter plekke.

‘Het beestje was heel kalm en voelde zich duidelijk op zijn gemak. De eigenaars van de tuin hebben de bever ook niet opgejaagd om weg te gaan. Een bever die in een zwembad duikt, is niet per se uitzonderlijk. Al is het wel de eerste keer dat wij het meemaken’, klinkt het.

Vrij snel werd de bever gevangen en in veiligheid gebracht. Enkele minuten later werd hij weer losgelaten in de vrije natuur.