Na vertrek van rechterhand: positie Luciano D’Onofrio wordt onhoudbaar bij Antwerp

De stoel van Luciano D’Onofrio (65) bij Antwerp wankelt. Zijn rechterhand, teammanager Leidgens, werd gisteren aan de deur gezet en ook een exit van de sportieve baas zelf komt zo dichterbij.

Zaterdag bracht Gazet van Antwerpen verhalen naar buiten over de interne onrust bij de Great Old. Anonieme bronnen binnen de club getuigden over de achterhaalde manier van werken van D’Onofrio en over de bedenkelijke rol van zijn rechterhand, teammanager Frédéric Leidgens. Het artikel heeft gevolgen, want Leidgens, die maandagavond in Moeskroen al ontbrak, nam gisteren afscheid van de club. ‘In onderling overleg’, zoals dat heet. ‘Omdat werkomstandigheden optimaal horen te zijn om in teamverband prestaties te leveren, is beslist om uit elkaar te gaan’, klonk het in een statement.

Leidgens, een geboren en getogen Luikenaar, genoot binnen de club niet de beste reputatie en leefde de voorbije jaren in onmin met heel wat medewerkers uit verschillende geledingen. De man die de stageplaatsen zocht, de interviews regelde en de vervangingen aangaf werd vooral aangewreven arrogant te zijn en een stoorzender te zijn, omdat iedereen wist dat hij een honderd procent vertrouweling was van D’Onofrio. Hij was tussen 2003 en 2013 ook al teammanager, perschef en commercieel directeur bij Standard toen D’Onofrio daar de plak zwaaide. En op diens vraag ging hij in 2017 aan de slag op de Bosuil, waar je hem geregeld met zijn golden retriever aantrof.

Belangrijker dan het ontslag van Leidgens is dat nu ook de exit van D’Onofrio himself dichterbij komt. Zeker omdat de Italobelg, die eind januari in de soap rond Lamkel Zé al geviseerd werd door de supporters, voelt dat hij intern ook steun aan het verliezen is. Zijn overeenkomst met Antwerp en voorzitter Paul Gheysens loopt eind dit seizoen af en de kans dat die verlengd wordt, is in één klap een stuk kleiner. Gheysens beseft dat D’Onofrio de club veel succes bracht en dat het moeilijk is om een vervanger te vinden, maar hij weet evenzeer dat sportieve modernisering nodig is. Een zwaar dilemma, maar wie weet maakt D’Onofrio het hem gemakkelijk. Hij kan ook zelf beslissen dat het over is.