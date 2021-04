Netflix maakt ook derde en vierde seizoen van populaire ‘Bridgerton’

Goed nieuws voor de fans van het populaire Bridgerton. Terwijl de productie van seizoen twee nog niet eens klaar is, heeft Netflix zich ertoe verbonden al een derde en vierde seizoen van de reeks te bestellen.

‘Gewaardeerde leden van de Ton. Het lijkt erop dat we een vrij bijzondere mededeling hebben. Bridgerton komt terug voor een derde en vierde seizoen. Deze auteur zal meer inkt moeten laten vloeien’, klinkt het. Lady Whistledown is het personage dat in Bridgerton alle nieuwtjes over de high society verzamelt in een krantje.

Dearest readers, this author brings a most exciting announcement... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) April 13, 2021

Dat de reeks verlengd wordt, hoeft geen verrassing te zijn. Netflix liet eerder al weten dat het een van de grootste successen is van het platform, met 82 miljoen gezinnen die de reeks in de eerste maand na release hadden gezien. Al is dat relatief, want Netflix telt iedereen mee die langer dan twee minuten naar een aflevering heeft gekeken.

In de eerste reeks draaide alles rond Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en haar zoektocht naar een man. Regé-Jean Page veroverde haar hart als de Duke, net als dat van de kijkers. Hij keert niet terug naar het tweede seizoen, waar alles rond Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) zal draaien.