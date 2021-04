Paris Saint-Germain en Chelsea plaatsen zich voor halve finales

Paris Saint-Germain en Chelsea hebben zich ten koste van titelverdediger Bayern München en Porto als eerste twee teams geplaatst voor de halve finales van de Champions League. PSG verloor met 0-1 van Bayern en Chelsea delfde met hetzelfde resultaat het onderspit tegen Porto, maar voor beide ploegen volstonden die resultaten dankzij hun zeges van vorige woensdag.

De eerste confrontatie tussen Bayern en PSG op Duitse bodem loste de verwachtingen in met een spectaculaire 2-3 overwinning voor de Parijzenaars. De Duitsers moesten in het Parc des Princes op zoek naar minstens twee doelpunten om de uitschakeling te vermijden, maar slaagden daar niet in. Kansen aan bezoekende zijde bleven uit tot na de 25e minuut. Het vizier van zowel Sané als Kimmich stond niet scherp genoeg om Navas te verschalken.

Het Parijse antwoord liet niet lang op zich wachten: Mbappé werd in het straatje gestuurd en behield het overzicht door af te leggen op Neymar, die zijn poging gestuit zag door een prima parade van Neuer. Zo’n tien minuten voor rust was het Mbappé zelf die het doel van Neuer onder vuur nam, maar de Duitse nummer één liet zich niet verrassen in de korte hoek. Even later was Neuer wel 2x geklopt binnen enkele minuten, maar de pogingen van Neymar stierven op de lat en de paal.

Bayern profiteerde vervolgens meteen van het gebrek aan efficiëntie bij de thuisploeg. Navas pareerde in eerste instantie nog het schot van Alaba, maar Choupo-Mouting (40.) was bij de pinken tegen zijn ex-ploeg en buffelde de rebound tegen de netten: 0-1. Vlak voor rust ging een schot van Mbappé nog rakelings voorlangs en moest Navas alle zeilen bijzetten om Alaba van een tweede treffer te houden.

De tweede helft was nauwelijks op gang getrapt en Bayern ging meteen op zoek naar het broodnodige tweede doelpunt: de lage schuiver van -alweer- Alaba zoefde naast. Ook na rust bleken de goden Neymar niet gunstig gezind: de Braziliaan kwam een schoentip tekort om de pass van Di Maria af te ronden. Net na het uur toonde Navas zich aan de overzijde alert toen Müller plots voor hem opdook. De gelijkmaker van Mbappé ging tien minuten voor tijd terecht niet door wegens buitenspel. In het slot was het nog bibberen voor PSG toen een poging van Sané geen doel trof en verschillende hete standjes op niets uitdraaiden.

Omwille van coronagerelateerde reisbeperkingen die de Portugese overheid oplegt aan Britse reizigers bekampten Chelsea en Porto elkaar in beide duels in het Estadio Sanchez Pizjuan in Sevilla. Na een 0-2 zege in de heenwedstrijd (goals van Mount en Chilwell), bleven The Blues relatief eenvoudig overeind in de return. In een kansarme eerste helft waren schoten van Mount (over) voor Chelsea en Corona (geblokt en naast) in naam van Porto de belangrijkste wapenfeiten.

In het begin van de tweede periode kon Mount eerst niet voldoende afdrukken om zijn naam op het scorebord te plaatsen en zag de bedrijvige Brit een nieuwe poging afgeweerd worden in corner. Een flauwe kopbal van Taremi was het enige noemenswaardige wat Porto daar tegenover kon zetten, met een 0-0 als logisch resultaat zou je denken. Tot Taremi in het slot met een fabuleuze omhaal alsnog scoorde. De prachtgoal kwam te laat om nog iets op te leveren.

PSG treft in de halve finale Manchester City of Dortmund, terwijl Chelsea dan weer Real Madrid of Liverpool opwacht. City en Real wonnen de heenmatchen in eigen huis met respectievelijk 2-1 en 3-1 en hebben daarom de beste kaarten in handen om woensdag door te stoten naar de laatste vier.