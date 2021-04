Biden wil troepen tegen 11 september uit Afghanistan terugtrekken

De Amerikaanse president Joe Biden wil volgens mediaberichten alle Amerikaanse troepen tegen 11 september, de 20ste verjaardag van de terreuraanslagen op New York en Washington, uit Afghanistan terugtrekken.

The Washington Post meldde dinsdag dat Biden het nieuws wellicht woensdag zelf zal bekendmaken. De Amerikaanse soldaten zouden in dat geval nog verscheidene maanden na 1 mei in Afghanistan blijven, de deadline die met de taliban was overeengekomen.

De aanslagen van 11 september 2001, waarvoor het terreurnetwerk al-Qaida zich verantwoordelijk stelde, brachten de invasie van troepen onder leiding van de Verenigde Staten in Afghanistan teweeg. Het internationale militaire optreden leidde tot de val van het bewind van de taliban, dat weigerde al-Qaida-leider Osama bin Laden uit te leveren.

Vredesgesprekken

Biden staat onder druk om snel over een plan voor de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten te beslissen, want daarvan hangt ook het inzetten van andere internationale troepen in Afghanistan af. Onder Bidens voorganger Donald Trump was Washington een terugtrekking tegen 1 mei overeengekomen.

In ruil gingen de taliban rechtstreekse vredesgesprekken met de regering in Kaboel aan, die sinds september in Qatar plaatsvinden. Daarbij is tot nu toe geen noemenswaardige vooruitgang geboekt.