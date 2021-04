Eeuwenoud standbeeld dat 10 jaar geleden werd gestolen in Rome teruggevonden in België

De Italiaanse carabinieri hebben in België een beeld uit de eerste eeuw voor Christus teruggevonden dat in 2011 was gestolen uit het park van de Villa Marini Dettina bij Rome. Dat meldt de Italiaanse gendarmerie dinsdag.

Het standbeeld zonder hoofd stelt een ‘togatus’ voor, een persoon gekleed in een toga, klinkt het in een verklaring. Daarin staat ook dat het beeld een handelswaarde ongeveer 100.000 euro heeft.

Twee carabinieri die in Brussel waren voor een missie, maakten in hun vrije tijd een wandeling in de Zavelwijk. Toen zagen ze in een van de antiekwinkels een beeldje dat uit Italië leek te komen. Bij hun terugkeer doorzochten ze de database van gestolen kunstwerken en vonden ze het beeld terug in de lijst.

Het beeld werd op bevel van het parket van Rome in beslag genomen en naar Italië gerepatrieerd. Er wordt nog onderzocht hoe het in België terecht is gekomen.

In het onderzoek duikt alvast een Italiaanse handelaar op, die een Spaanse schuilnaam gebruikte en aan het hoofd stond van een illegaal netwerk voor kunsthandel. Hij wordt vervolgd wegens ‘heling en illegale uitvoer’ van het standbeeld, aldus de verklaring.