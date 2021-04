Nederland presenteert stappenplan voor heropening samenleving

Demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge presenteren een stappenplan voor heropening van de Nederlandse samenleving. ‘De samenleving kan op een verantwoorde manier open’, zegt Rutte op een persconferentie. ‘We zetten kleine stappen in het begin en grotere stappen als de kwetsbaarste groepen zijn gevaccineerd.’

‘De beperkingen gaan steeds meer knellen. Gelukkig is het einde echt in zicht’, aldus demissionair premier Mark Rutte in een persconferentie. ‘We hebben de derde golf voor ons uit weten te duwen, soms met horten en stoten. Het had erger kunnen uitpakken, zeker met de Britse variant. Het openingsplan moet zicht bieden op een hopelijk mooie zomer.’

De Nederlandse regering wil de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan stapsgewijs opheffen, maar dan moet de piek van de derde golf voorbij zijn en is de dagelijkse opname in de ziekenhuizen een criterium, zo hebben ontslagnemend premier Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdag gezegd.

In de persconferentie schetst Nederland hun openingsplan naar de zomer in vijf stappen. De eerste stap zou ingaan op 28 april, maar premier Mark Rutte benadrukt dat de data nog niet definitief zijn.

Mocht de eerste stap worden gezet, wordt de avondklok afgeschaft en geldt het advies om niet één maar twee mensen per dag thuis uit te nodigen.

Later in het plan mogen buitenterrassen onder voorwaarden weer open en er komt ook een verruiming voor winkels. Iets eerder, in dezelfde week op 26 april, is het plan dat hoger onderwijsinstellingen weer onder voorwaarden fysiek onderwijs mogen geven.

‘Het is mogelijk dat dit allemaal binnenkort weer kan, en we zouden het niet zeggen als we er geen vertrouwen in zouden hebben. Maar het blijft een mogelijke datum omdat de cijfers de andere kant op kunnen gaan. We gaan het per week bekijken. Volgende week dinsdag zullen we dus bekijken of het écht mogelijk is’, zegt Rutte.