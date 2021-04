Ook hoger onderwijs wil terug naar situatie voor paaspauze

Het hoger onderwijs wil vanaf 19 april opnieuw gedeeltelijk contactonderwijs mogelijk maken voor studenten. Het voorstel aan het Overlegcomité is om terug te gaan naar dezelfde regeling die gold vlak voor de paaspauze.

‘Geen woord over de situatie van studenten’, klonk het maandag verontwaardigd na de communicatie van de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de opstart van het basis- en secundair onderwijs na de paasvakantie. Dat mag niet verbazen, want de hogescholen en universiteiten zijn niet vertegenwoordigd in het tweewekelijkse overleg tussen de minister, vakbonden en onderwijskoepels.

Overleg over de mogelijkheden binnen het hoger onderwijs stond een dag later op de agenda. Onderwijsminister Weyts zat dinsdagnamiddag met vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten (Vlir) en hogescholen (Vlhora) samen om te kijken wat er mogelijk was. Ook de Vlaamse Vereniging van Studenten schoof (digitaal) mee rond de tafel.

Het streefdoel van het hoger onderwijs is studenten twee halve dagen of een dag onderwijs op campus per week, of een equivalent daarvan, te kunnen verzekeren. ‘Dit is niet de grote heropening’, zegt Weyts. ‘Maar het is een positief perspectief voor elke individuele student en een eerste stap die hopelijk volgende stappen mogelijk maakt. We blijven de situatie op de voet volgen met als doel meer contactonderwijs mogelijk te maken.’

Die halve dagen of volledige dag on campus kan enkel plaatsvinden als de praktische omstandigheden het toelaten. De campuscapaciteit wordt, als het Overlegcomité groen licht geeft, opnieuw opgetrokken tot een (theoretisch) maximum van 20 procent. ‘Dit is een aanbod, maar geen verplichting’, klinkt het. ‘Studenten kunnen er nog altijd voor kiezen om hoorcolleges die georganiseerd worden op de campus vanop afstand te volgen.’

De strenge veiligheidsmaatregelen inzake mondmaskers, handhygiëne, afstand houden, ... blijven behouden in het hoger onderwijs.

Zelftesten voor personeel

Als extra maatregel tegen de verdere verspreiding van het coronavirus voorziet de Vlaamse Overheid exclusief voor het niet-leerplichtonderwijs (hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs) vanaf begin mei 200.000 zelftesten per week. ‘Dit maakt dat al het onderwijspersoneel 2 keer per week zichzelf eenvoudig en kosteloos kan testen’, aldus de minister.

Na het laatste overlegcomité moest het hoger onderwijs opnieuw alle fysieke colleges opschorten. Enkel practica, labo’s en studieruimtes bleven open. Dat was een bittere pil voor studenten, want de versoepelingen, een dag of twee halve dagen on campus, waren pas enkele weken eerder ingegaan.