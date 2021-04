Bitche weer welkom op Facebook

De Franse gemeente Bitche heeft mogen ondervinden hoe streng de Facebookregels zijn. De officiële pagina is door de netwerksite bijna een maand lang geblokkeerd omdat de naam in strijd zou zijn met de voorwaarden van het netwerk.

Het stadsbestuur kreeg al op 19 maart bericht dat de pagina in strijd was met de regels van Facebook. Pas een maand later werd de pagina weer vrijgegeven. ‘Het lijkt erop dat onze naam verkeerd geïnterpreteerd is’, stelt het gemeentebestuur droogjes in een persbericht.

In afwachting van de vrijgave had het gemeentebestuur al een plan B uitgedokterd. Daarom werd de pagina ‘Mairie 52730’ opgericht, naar de postcode van de gemeente.

Na het weer vrijgeven van de oorspronkelijke pagina heeft de burgemeester van de gemeente Facebookoprichter Mark Zuckerberg uitgenodigd om het dorp te komen bezoeken.

De maatregel zet ook de Franse gemeente Rohrbach-lès-Bitche aan tot voorzichtigheid. De naam van hun facebookpagina is omgedoopt tot ‘Ville Rohrbach’. ‘We overwegen helemaal geen naamsverandering van ons mooie dorp’, klinkt het daar. ‘Maar het lijkt erop dat Facebook jacht maakt op de term die met Rohrbach wordt geassocieerd’.