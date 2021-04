Ook Magnette pleit voor volledige heropening horeca op 1 mei

De PS-voorzitter Paul Magnette pleit in Sudinfo voor een heropening van de horeca op 1 mei. ‘We moeten heropenen op de geplande datum’, aldus Magnette.

De heropening van de horeca lijkt sterk in het gedrang te komen. Morgen is het weer Overlegcomité en de heropening van de horeca, die op 1 mei gepland staat, lijkt in het gedrang te komen. Coronacommissaris Pedro Facon en de experten hebben een nieuw exitplan voorgesteld waarbij de horeca pas in juni volledig zou openen.

Paul Magnette, de voorzitter van PS, reageert in Sudinfo dat ‘de horeca moet heropenen op de geplande datum.’ Magnette pleit voor een volledige heropening: ‘Naar mijn mening is er geen onderscheid te maken tussen de terrassen en de zalen. We moeten beide heropenen.’

Ook in Luik bereiden horeca-uitbaters zich voor op een opening op 1 mei. De terrassen zullen dan ongeacht wat het Overlegcomité beslist opengaan. Dat hebben velen beslist nadat de gouverneur van de provincie Hervé Jamar had aangegeven dat hij zich niet zou verzetten als de terrassen zouden opengaan op 1 mei.

Voor de burgemeester van Luik is het openen van de terrassen de oplossing om een einde te maken aan de vele lockdowndeestjes. ‘De Luikse politie is moe. Ze hebben steeds meer moeite om in te grijpen’, zei hij aan RTL Info. Op de vraag of de politie zou ingrijpen op 1 mei antwoordde hij: ‘Voor de terrassen denk ik van niet.’

Verschillende burgemeesters van de provincie hebben al gezegd het initiatief te zullen volgen.