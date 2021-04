Sofagate: hoe een banaal incident toch zo diep snijdt

Sofagate. Het sofa-incident. Het leek een banaal akkefietje waarbij de Turkse president geen stoel had voorzien voor Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen en onze Charles Michel te mak was om te reageren. Maar het incident snijdt veel dieper en toont pijnlijk aan waar het binnen Europa wel vaker fout loopt. Hoe schadelijk is dit voor de leiders van de Europese Unie en voor de Unie zelf?