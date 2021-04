Amerikaans nationaal vrouwenvoetbalteam strijdt verder om gelijke verloning

Na een minnelijke schikking omtrent hun werkomstandigheden, kunnen de voetballers van het Amerikaanse nationale vrouwenteam nu doorgaan met hun rechtszaak om even veel te verdienen als hun mannelijke collega’s.

Nog voor ze in 2019 het Nederlandse team versloegen en wereldkampioen werden, vervolgde het vrouwenteam de Amerikaanse voetbalfederatie USSF voor genderdiscriminatie in het verlonen en accommoderen van hun spelers. Rechter R. Gary Klausner was echter van oordeel dat het vrouwenteam niet onderbetaald werd vergeleken met het mannenteam.

‘Voor de volgende generatie’

Hij bepaalde ook dat het vrouwenteam niet in beroep mocht gaan, tot de kwestie van de werkomstandigheden was opgelost. Nu er een schikking is rond die werkomstandigheden, zoals reizen, sportinfrastructuur en andere soorten accommodatie, kan het beroep tegen de uitspraak van Klausner van start gaan.

Het standpunt van de vrouwelijke topvoetballers wordt vertolkt door Molly Levinson. ‘We zullen doorgaan om te krijgen waar we wettelijk gezien recht op hebben. We focussen op de toekomst, zodat we een betere plek creëren voor de volgende generatie vrouwen die voor dit team en dit land het beste van zichzelf zullen geven.’

USSF verwijst naar FIFA

USSF verklaart in een statement dat het vrouwenteam enkel wilde overleggen wanneer de federatie zich ertoe verbond het verschil met het mannenteam in prijzengeld van de Wereldbeker, georganiseerd door de internationale voetbalfederatie FIFA, bij te passen.

‘Voor de matchen die wij organiseren, hebben we het vrouwenteam dezelfde financiële compensatie als het mannenteam beloofd. We hopen buiten het gerechtelijk systeem tot een oplossing te komen’, aldus USSF. In de Verenigde Staten is voetbal eerder een vrouwenzaak, in tegenstelling tot de meeste andere landen.

Levinson is niet onder de indruk van het standpunt van USSF. ‘Als het USSF zich effectief zou inzetten voor gelijk loon en gelijke accommodatie van haar mannelijke en vrouwelijke atleten, dan zouden de spelers niet gedwongen zijn geweest een rechtszaak aan te spannen om dat te proberen bekomen.’