Vande Lanotte wacht tot volgende week met publicatie tegenrapport in zaak El Kaouakibi

Johan Vande Lanotte, die in de zaak rond voormalig Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi een tegenrapport samenstelt, zal dat volgende week publiceren. Dat gebeurt bewust pas nadat de rechter in Tongeren uitspraak doet over de voorlopige bewindvoering van Let’s go Urban.

Dat meldt persagentschap Belga. El Kaouakibi verzet zich tegen het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder bij haar jongerenproject Let’s Go Urban. Maar om de rechtsgang niet te belemmeren, komt de voorstelling van het tegenrapport er pas nadat de ondernemingsrechtbank in Tongeren een uitspraak doet. Op de zitting van 20 april moet er duidelijkheid komen of de voorlopige bewindvoerder Annemie Moens haar opdracht ook in mei mag verderzetten.

‘Deze rechtszaak heeft op zich geen uitstaans met het verslag van de voorlopig bewindvoerder en evenmin met het bijkomend syntheserapport’, klinkt het dinsdag. ‘Maar een bekendmaking van het rapport nu zou opnieuw tot een vertraging of een verstoring van de rechtsgang kunnen leiden. Daarom zal het rapport niet vóór de behandeling van de rechtszaak in Tongeren bekendgemaakt worden.’

El Kaouakibi ligt onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Begin februari werd daarom bij haar Antwerpse vzw Let’s Go Urban een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Het gaat om de Antwerpse advocate Annemie Moens. Zij meldde al snel verdachte geldstromen naar privébedrijven van El Kaouakibi. De politica gaf aan dat daarvoor ‘een volstrekt aanvaardbare verklaring’ bestaat, maar de argumentatie daarvoor liet op zich wachten. Die argumentatie zou er komen in dat nieuwe tegenrapport van volgende week.

Strikt genomen is Vande Lanotte niet de raadsman van El Kaouakibi. Maar hij toonde zich bereid om de I-Force-analyse van de financiën van Let’s Go Urban van repliek te dienen. Tijdens een opmerkelijke persconferentie maakte hij het ­onderzoeksbureau met de grond gelijk, schoffeerde hij de raad van bestuur die maandenlang vruchteloos bij El Kaouakibi om meer transparantie vroeg en concludeerde hij dat er, op slordigheden na, niets fout gelopen was.