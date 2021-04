Website kunstencentrum gehackt, derde naam ‘De Vooruit’ toegevoegd

Een hacker heeft eerder vandaag toegeslagen op de website ‘meerdaneennaam.be’, waarop het publiek kan stemmen op de mogelijke nieuwe namen voor kunstencentrum Voo?uit. Het kunstencentrum laat het publiek slechts de keuze tussen Pallas en Volxus, maar de hacker heeft daar nu een derde optie aan toegevoegd: ‘De Vooruit’.

‘De “De” die we voor de originele naam plaatsen, benadrukt nog eens hoe uniek dit cultuurhuis is’, stond er te lezen. ‘In deze naam horen wij “van” en “voor ons”.’ De ondertekenaar noemt zichzelf ‘een goed bedoelende hacker’. Een snelle check leerde dat je er wel degelijk op kon stemmen.

‘Het is geen grap, we zijn wel echt gehackt’, zegt Franky Devos, coördinator van Voo?uit. Hij herhaalt daarbij dat een terugkeer naar de oude naam voor het kunstencentrum onmogelijk is.

Intussen heeft Voo?uit de hacking tenietgedaan en de derde optie verwijderd.

Vraagteken

Het Gentse kunstencentrum heeft een vraagteken in de eigen naam gezet nadat de politieke partij SP.A zich herdoopte tot Vooruit. Aan de krant legde Devos eerder al uit dat hij het onwerkbaar vindt om dezelfde naam als de partij te behouden, omdat er te veel verwarring zou ontstaan. ‘Het is alsof je zegt: vanavond speelt de nieuwe voorstelling van Lisbeth Gruwez in zaal CD&V.’

Dat de SP.A de naam Vooruit heeft afgepakt van het kunstencentrum zonder voorafgaand overleg, kwam de partij op flink wat kritiek te staan. Maar er zijn ook geruchten die beweren dat daar een flinke financiële tegemoetkoming tegenover stond. Die kan Devos bij navraag noch bevestigen noch ontkennen.

Waar de toorn van de Gentenaars zich aanvankelijk richtte op de demarche van Conner Rousseau lijkt de kritiek zich nu meer en meer te richten op het kunstencentrum zelf. Onder andere Olivier Tjon, die 25 jaar lang events organiseerde in de Vooruit, zoals Poplife en Goodlife, opperde gisteren in De Standaard al voor een derde optie in de poll. ‘Als je dan toch het publiek laat spreken, moet je ook bereid zijn om niet van naam te veranderen.’ Tjon ontkent dat hij iets met de hacking te maken heeft. Bij het kunstencentrum tast men voorlopig nog in het duister.