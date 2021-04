Verenigde Staten dienen Janssen-vaccin voorlopig niet meer toe

De Amerikaanse gezondheidsinstanties FDA en CDC vragen om de vaccinatie met het Janssen-vaccin onmiddellijk te pauzeren, nadat zes mensen na inenting met het vaccin zeldzame bloedklonters hebben ontwikkeld. Eén vrouw is overleden en een tweede vrouw is opgenomen in kritieke toestand. Voor ons land verandert er voorlopig niets.

Alle betrokken waren vrouwen tussen 18 en 48 jaar oud, die tussen de zes en dertien dagen voor het optreden van de klachten werden gevaccineerd.

‘We adviseren het gebruik van dit vaccin uit voorzorg te pauzeren’, melden het FDA en CDC in een gezamenlijke mededeling. ‘Momenteel lijken deze nevenwerkingen wel extreem zeldaam’, voegen ze er aan toe. Er volgt nu nader onderzoek om na te gaan of het middel aan alle volwassen kan worden toegediend, of dat er restricties moeten komen voor bepaalde bevolkingsgroepen.

In vaccinatiecentra die door de Amerikaanse federale overheid worden uitgebaat zal het middel voorlopig niet meer toegediend worden. De twee bevoegde instellingen adviseren ook de afzonderlijke deelstaten om het middel nu niet toe te dienen in hun eigen vaccinatiecentra.

Bijna zeven miljoen Amerikanen hebben tot dusver het Janssen-vaccin ontvangen. Nog eens negen miljoen doses zijn al naar de vaccinatiecentra verscheept.

Voor de vaccinatiecampagne in de VS blijft de impact al bij al beperkt. In het land worden vooral de vaccins van Moderna en Pfizer toegediend. AstraZeneca heeft in de VS nog niet de nodige toestemming gekregen.

De beslissing in de VS heeft in ons land geen onmiddellijke gevolgen. In een reactie zegt de taskforce vaccinatie de situatie nauwlettend in het oog te houden, maar dat de vaccinatie voorlopig door zoals gepland verder gaat.

AstraZeneca

De kwestie lijkt gelijkaardig aan de ophef rond het vaccin van AstraZeneca in Europa. Hier werden in enkele gevallen bloedklonters aangetroffen bij gevaccineerden. Sommige landen, waaronder België, dienen het middel daarom alleen toe bij ouderen, van wie de voordelen van vaccinatie duidelijk veel hoger zijn dan het lage risico op problemen.

De vaccins van AstraZeneca en Janssen werken op een vrij gelijkaardige manier. Het zijn beiden zogenaamde koeriervaccins. De basis daarvan is een gekend virus, dat geen (ernstige) ziekte bij de mens veroorzaakt. Het gaat in beide gevallen om een verkoudheidsvirus dat het recept voor de bouw van het krooneiwit (‘de stekeltjes’) van het coronavirus met zich meedraagt.

Australië

Ook in Australië is er daarom discussie over het vaccin van Janssen. Het land zal momenteel helemaal geen dosissen van het vaccin aankopen, net omdat het om eenzelfde type vaccin gaat als dat van AstraZeneca.

Nog niet bij ons toegediend

Het vaccin van Johnson & Johnson kreeg vorige maand de toestemming om ook in Europa te worden toegediend. De eerste doses hiervan worden deze week in de Belgische vaccincentra geleverd. Logistiek is het toedienen van dit vaccin veel eenvoudiger dan de andere drie: er is slechts één shot nodig, en het middel kan ook in de koelkast bewaard worden.

Het vaccineren komt in België maar traag op gang. Na drie maanden kreeg intussen 16,4 procent van de volwassen bevolking minstens één dosis van het coronavaccin. Maar hoe verloopt dat elders in de wereld? Gaat het daar sneller? Of net trager? We vragen het aan een aantal Belgen in het buitenland.