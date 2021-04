De derde etappe van de Ronde van Turkije is gewonnen door Mark Cavendish . De Brit van Deceuninck - Quick-Step was na ruim 212 kilometer tussen Beysehir en Alanya de snelste van een massasprint, voor Jasper Philipsen. ‘Cav’, die maandag voor het eerst in drie jaar nog eens kon winnen, blijft logischerwijze ook leider in het algemene klassement.