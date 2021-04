In één week tijd hebben zich al ruim een half miljoen Belgen geregistreerd op Qvax, de reservelijst voor vaccinatiecentra. Al 8.000 van hen kregen zelfs al een eerste dosis van het vaccin toegediend. In totaal zijn al 2 miljoen Belgen gevaccineerd.

Dat meldt Gudrun Briat van het Coronacommissariaat. De grote belangstelling voor de reservelijst toont volgens haar aan ‘dat een groot aantal mensen zich zo snel mogelijk wil laten vaccineren’, zegt ze. ‘Velen van ons snakken naar het einde van de maatregelen, die een grote impact hebben op ons dagelijks leven en gemoed’.

• Word ik sneller gevaccineerd als ik me op de reservelijst zet?

De wachtlijst Qvax geldt enkel voor Vlaanderen, Wallonië, en de Duitstalige gemeenschap. Maar niet alle vaccinatiecentra maken er al van gebruik. Brussel komt volgende week met een eigen systeem, Bruvax. In afwachting daarvan kunnen Brusselse huisartsen patiënten zelf op een reservelijst plaatsen.

Vandaag wordt de kaap van 2 miljoen gevaccineerde Belgen bereikt. ‘Dat betekent dat 1 op de vijf Belgen een vaccin kreeg. We hebben nog een lange weg te gaan voordat we een voldoende hoge graad hebben bereikt, maar we zullen deze bereiken als we ons allemaal laten vaccineren’.

Briat wijst erop dat de levering van de bestaande vaccins de komende weken een stroomversnelling zal kennen. ‘Ook de vaccins van Johnson & Johnson komen deze week aan in de vaccinatiecentra’.