Barcelona verdrinkt in de schulden, maar is wel de meest waardevolle voetbalclub ter wereld

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft haar lijst met meest waardevolle voetbalclubs ter wereld uitgebracht. En voor het eerst staat FC Barcelona bovenaan.

De financiële problemen bij de club van Lionel Messi zijn intussen bekend. Begin dit jaar werd er in de Spaanse media nog gevreesd voor een faillissement van de Catalaanse topclub, die een totale schuld van 1,173 miljard euro heeft. Maar volgens Forbes is er voor het eerst in zestien jaar geen waardevollere voetbalclub als FC Barcelona, dat de voorbije jaren steeds Real Madrid (vijf keer nummer één) en Manchester United (elf keer nummer één) voor zich moest dulden.

Volgens de Amerikanen is Barça namelijk 4 miljard euro waard. Aartsrivaal Real Madrid strandt op plek twee met 3,99 miljard, gevolgd door Bayern München met 3,54 miljard. Man United valt uit de top drie met een marktwaarde van 3,53 miljard euro, terwijl Liverpool vijfde is met 3,44 miljard.

De twintig waardevolste voetbalclubs ter wereld zijn samen 30 procent meer waard dan twee jaar geleden. ‘Die sprong voorwaarts komt er ondanks een afname in de inkomsten van de clubs door toedoen van de coronapandemie’, aldus Forbes. ‘Maar investeerders zijn gefocust op wat ze beschouwen als onaangeboord potentieel van het wereldwijde bereik van de sport.’

Daarmee verwijst het zakenmagazine vooral naar de miljoenen fans die hun clubs volgen op sociale media. ‘Die massa volgers heeft grote voordelen’, klinkt het. ‘Voor sponsordeals en merchandising, bijvoorbeeld. Real Madrid blijft wel de koning van de commerciële inkomsten, Barcelona kwam dan weer aan de leiding door hun dikbetaalde uitzendrechten.’

De top 20:

1. FC Barcelona - 4 miljard euro

2. Real Madrid - 3,99m

3. Bayern - 3,54m

4. Man United - 3,53m

5. Liverpool - 3,44m

6. Man City - 3,36m

7. Chelsea - 2,69m

8. Arsenal - 2,35m

9. PSG - 2,1m

10. Tottenham - 1,93m

11. Juventus - 1,64m

12. Borussia Dortmund - 1,6m

13. Atlético - 0,84m

14. Internazionale - 0,72m

15. Everton - 0,55m

16. Milan - 0,47m

17. Roma - 0,46m

18. West Ham - 0,43m

19. Leicester - 0,38m

20. Ajax - 0,35m