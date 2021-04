‘100.000 klachten door aanpassing zendschema na dood prins Philip’

Het nieuws dat prins Philip (99) vrijdag overleden was, zette de Britse openbare omroep BBC ertoe aan het volledige zendschema overhoop te gooien. Tot ergernis van heel wat kijkers: het regende klachten.

Geen East­Enders op BBC vrijdagavond, en ook de laatste aflevering van Masterchef werd uitgesteld. De programmering werd volledig vervangen door vooraf opgenomen programma’s over prins Philip. BBC Four ging zelfs helemaal uit de ether.

Het leidde tot een nooit geziene ergernis bij de Britse tv-kijker, die vrijdag massaal afhaakte. Zo verloor BBC Two twee derde van zijn publiek en kon het vrijdagavond tussen 19 en 23 uur maar 340.000 mensen boeien. Veel kijkers schakelden over naar streamingdiensten of naar Channel 4 waar het programma Gogglebox hoge toppen scheerde.

Speciaal formulier

Omdat de stroom aan klachten bij de openbare omroep steeds groter werd, zette die zaterdag een speciaal klachtenformulier online. Het formulier werd zondag weer offline gehaald, volgens de BBC omdat het aantal klachten begon terug te lopen. Hoeveel klachten er zijn binnengelopen, zegt de omroep voorlopig niet, al verwijst het naar berichtgeving van The Sun die het over 100.000 klachten had. Donderdag publiceert de Britse openbare omroep zelf een tweewekelijks overzicht daarover.

Volgens de krant The Guardian, die een intern klachtenlogboek van de BBC kon inkijken, hebben zeker 110.994 mensen hun ongenoegen geuit. ‘De verslaggeving nam de hele avonduitzending in, met uitsluiting van alle andere onderwerpen, inclusief de pandemie. Enige berichtgeving was gerechtvaardigd, maar niet in die mate’, schreef een van de kijkers. ‘Het was treurig nieuws dat prins Philip vrijdag stierf en ik begrijp dat de BBC het feit moest erkennen, maar op elk van zijn kanalen?’, vroeg een andere zich af.

Meer dan Jerry Springer

Als de cijfers bevestigd worden, zal de programmering rond de dood van prins Philip geleid hebben tot het grootste aantal klachten ooit in de geschiedenis van de BBC. Het vorige record staat op 63.000 klachten over de uitzending van de musical Jerry Springer: The Opera na kritiek van christelijke groeperingen. Een grap van Russell Brand, die in 2008 de acteur Andrew Sachs (de ober Manuel uit Fawlty Towers) op stang had gejaagd met schunnige voicemailberichten over diens kleindochter, leverde destijds 42.000 klachten op.

The Guardian merkt nog fijntjes op dat niet alle binnengelopen klachten over de programmering zelf gingen. Zo vonden 400 mensen het ongepast dat prins Andrew in de berichtgeving aan bod kwam, ondanks zijn banden met de intussen overleden miljonair en seksueel delinquent Jeffrey Epstein. 116 mensen vonden dan weer dat de BBC het met zijn speciale formulier te makkelijk maakte om te klagen over de berichtgeving.