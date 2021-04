E313 weer volledig versperd richting Antwerpen na ongeval in Geel

Voor de derde werkdag op rij is op de E313 richting Antwerpen een ernstig ongeval gebeurd in een file ter hoogte van Geel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De snelweg is er volledig versperd nadat een bestelwagen inreed op een vrachtwagen.

De snelweg is op de E313 richting Antwerpen volledig versperd ter hoogte van Geel, nadat een bestelwagen inreed op een vrachtwagen. Volgens de federale politie moest een bestuurder worden bevrijd uit zijn voertuig. Het slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het Verkeerscentrum verwacht opnieuw een lange afhandeling van het ongeval. Al het verkeer op de E313 richting Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 24 Geel-Oost en de calamiteitenomleiding G volgen tot oprit 23 Geel-West, waar je de snelweg weer kan oprijden. Op de E313 zelf staat er een file vanaf Tessenderlo. Het Verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand van Hasselt richting Gent via Brussel om te rijden.

De file waarin het ongeval gebeurde is een dagelijks verschijnsel door de werkzaamheden aan de brug van de E313 over de Gemeentestraat in Westerlo die nog zeker tot eind mei duren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat in een reactie weten dat er heel wat gebeurd is om die werken vooraf aan te kondigen en ter plaatse aan te duiden.

‘Er zijn al waarschuwingsborden geplaatst vanaf Beringen in Limburg en die worden regelmatig herhaald’, zegt Gilles Van Goethem van AWV. ‘Verder maken we waar mogelijk gebruik van de dynamische borden boven de snelweg. Er wordt bijvoorbeeld ook gecommuniceerd via radiospots. Als er nog ergens kan worden bijgestuurd zullen we dat natuurlijk zeker doen, maar er gebeurt al heel veel.’

De ongevallen vonden niet plaats in de werfzone zelf, waar het verkeer over één rijstrook moet en waar er een snelheidsbeperking geldt, maar in de file daarachter.