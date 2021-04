Vijf jongeren krijgen tot 40 maanden cel voor beroven homo’s op carpoolparking

Vijf jongeren uit Waasmunster, allemaal twintigers, zijn veroordeeld tot 40 en 30 maanden cel, volledig met probatie-uitstel, voor het beroven van mannen op de carpoolparking aan de E17 in Waasmunster. Maandenlang waren ze daar in de zomer van 2020 mee bezig.

De vijf twintigers krijgen de straf toegekend omdat ze mannen met geweld beroofden. Ze concentreerden zich op homofiele mannen, en lokten hen via advertenties naar de carpoolparking in Waasmunster. Daar sloegen, bedreigden en beroofden de jonge mannen hun slachtoffers.

Eén van de slachtoffers werd zelfs vier uur lang gegijzeld in het bos aan de carpoolparking, een andere werd naar een schuur gebracht waar hij zich moest uitkleden. Over het waarom van deze feiten, konden de jongeren tijdens hun proces geen degelijk antwoord geven.

‘Enkel voor het geld’

‘We zijn gewoon dom geweest, hebben niet goed nagedacht’, klonk het bij allen. Volgens de openbaar aanklager waren ze echter wel ‘goed georganiseerd’ met elk een actieve rol bij de feiten. ‘De slachtoffers hebben allemaal een enorm trauma opgelopen’, klonk het.

De advocaten van de jongens hadden de rechter gevraagd om hen een werkstraf te geven of een celstraf volledig met probatievoorwaarden. Zij benadrukten in hun pleidooien dat de feiten niets te maken hadden met zogenaamde ‘gaybashing’. ‘Het was die jongens enkel om het geld te doen’, klonk het.

De rechter volgde die stelling, maar vond een werkstraf te licht voor de zware feiten die de jongeren pleegden. ‘Dit getuigt van een compleet verkeerd normbesef’, staat in het vonnis. In de plaats kregen de beklaagden een zware celstraf opgelegd, maar wel volledig onder voorwaarden. Ze moeten vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die met slachtoffers van gewelddaden werkt en moeten de cursus ‘slachtoffer in beeld’ volgen.