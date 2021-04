Soudal voegt Belgisch golftoernooi toe aan prestigieuze European Tour

Chemisch bedrijf Soudal uit Turnhout wordt drie jaar titelsponsor van een nieuw Belgisch golftoernooi in de European Tour. Zo haalt het samen met het sportbedrijf Golazo de belangrijkste competitie buiten Noord-Amerika naar ons land.

Soudal, de Turnhoutse wereldspeler in bouwchemicaliën van Vic Swerts, leent zijn naam aan het nieuwe Belgische toernooi. De Soudal Open wordt volgend jaar georganiseerd door sportbedrijf Golazo van Bob Verbeeck.

De exacte datum voor de vierdaagse Soudal Open is nog niet vastgelegd, maar het toernooi zal plaatsvinden in mei of juni van volgend jaar op de Rinkven International Golf Club in Schilde. De prijzenpot bedraagt 1 miljoen euro.

‘Het is goed dat België eindelijk weer een tornooi van dit niveau kan ontvangen’, zegt Andy Hancock, senior consultant bij Golazo en tornooidirecteur van de Soudal Open. ‘Zo kunnen onze topspelers eindelijk opnieuw een thuismatch spelen.’