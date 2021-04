Bewoner zwaar toegetakeld na home-invasion in Kleine-Brogel

In het Limburgse Kleine-Brogel werd een inwoner zwaar toegetakeld in zijn villa toen drie indringers de woning binnendrongen en geld eisten. Dat meldt Het Belang van Limburg. Maandagavond was de zoektocht naar de overvallers nog steeds aan de gang.

Drie mannen zouden aangebeld hebben waarna de 56-jarige bewoner - die samen met zijn dochter thuis was - de deur opendeed. De man werd meteen overmeesterd door de drie mannen waarna ze cash geld van hem eisten. De dochter zou niet mishandeld zijn maar de man kreeg wel heel wat klappen. De mannen vluchtten weg, waarna de slachtoffers de hulpdiensten belden. De 56-jarige bewoner werd naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe groot de bui is.

De politie Kempenland is gestart met een zoekactie maar die had maandagavond nog niet opgeleverd. Het parket werd op de hoogte gebracht.