Gewapende leerling doodgeschoten door politie, agent gewond op school in Tennessee

In een school in Knoxville, in de Amerikaanse staat Tennessee, is een gewapende leerling doodgeschoten door de politie, nadat hij op een agent geschoten had. De politieagent is niet in levensgevaar.

Maandag rond 15.15 uur plaatselijke tijd werd de politie van Knoxville opgeroepen naar Austin-East Magnet High School, omdat een jongeman er mogelijk gewapend met een geweer was.

De politieagenten troffen de verdachte aan in toiletten van de school, heeft het Tennessee Bureau of Investigation (TBI), dat het onderzoek leidt, verklaard in een persbriefing. Ze bevalen hem naar buiten te komen, maar hij weigerde. Toen agenten de toiletten betraden, zou de jongeman schoten gelost hebben, waarbij een agent geraakt werd. Een politieagent schoot terug.

De jongeman werd ter plaatse dood verklaard. Achteraf werd hij geïdentificeerd als een leerling, verklaart het TBI. De beschoten agent werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar hij raakte niet levensgevaarlijk gewond.

TBI-hoofd David Rausch waarschuwde op de persbriefing: ‘We moeten voorzichtig zijn met onze taal. Dit was geen school shooting. Dit was een officer-involved shooting (een schietpartij waarbij een agent betrokken is, red.) binnen een school.’ Het Tennessee Bureau of Investigation zegt zelf geen oordeel te vellen over de vraag of de acties van de politie gerechtvaardigd waren; daarover zal de openbare aanklager moeten oordelen.

De lessen in de school zijn opgeschort op dinsdag en woensdag. Directeur van de scholengroep Bob Thomas zei op de persconferentie dat ‘wat hier vandaag gebeurd is een vreselijke tragedie is en het breekt mijn hart dat dit verschrikkelijke incident in een van onze scholen gebeurd is’. Hij liet weten dat rouwtherapeuten beschikbaar zouden zijn voor de leerlingen.

Foto: AP

