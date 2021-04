Acht op de tien tijdelijk werklozen zien opleiding zitten

Vier op de tien mensen in technische werkloosheid hebben er al een opleiding of een tijdelijke job opzitten. Nog eens vier op tien heeft er wel interesse voor, blijkt uit een enquête van VDAB. Waar het dan blijft hangen? De onzekerheid wanneer de lockdown erop zit en een gebrek aan ondersteuning en informatie. ‘We lanceren een campagne om opleidingen in de kijker te zetten’, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).