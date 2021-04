Presidentsverkiezingen Ecuador: Conservatief Lasso op weg naar overwinning, nadat tegenstander al winst had geclaimd

Na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Ecuador staat de rechtse ex-bankier Guillermo Lasso (65) aan de leiding. Dat blijkt zondagavond (lokale tijd) uit officiële gegevens van de nationale kiesraad (CNE).

Met 94 procent van de stemmen geteld, kan Lasso rekenen op 52,68 procent. Andrés Arauz, de politieke erfgenaam van de voormalige socialistische president Rafael Correa (2007-2017), strandt op 47,32 procent van de stemmen.

Voor er officiële resultaten bekend werden gemaakt, had Arauz de overwinning nochtans opgeëist. ‘We hebben een peiling uit de stembus en we hebben gewonnen’, zo sprak hij zijn aanhangers toe vanop een podium in het centrum van de hoofdstad Quito. ‘Deze overwinning moet uiteraard worden bekrachtigd door de officiële resultaten, die zeer binnenkort zullen worden bekendgemaakt’, zei hij wel. Verschillende exitpolls hadden al op kleine marges gewezen.

Arauz. Foto: AP

Arauz won eerste ronde

Arauz had de eerste ronde van de verkiezingen in februari gewonnen. De 36-jarige econoom haalde toen 32,72 procent van de stemmen binnen. Lasso werd tweede met 19,74 procent: hij was verwikkeld in een harde strijd met de linkse inheemse kandidaat Yaku Pérez (19,39 procent). Het kwam zelfs tot een hertelling van een deel van de stemmen, maar uiteindelijk sprak Pérez zijn steun uit voor Lasso in de aanloop naar de tweede ronde.