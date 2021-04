Antwerp verzekert zich met tien man van Play-off 1 na felbevochten zege op Moeskroen

Antwerp heeft Moeskroen met 2-3 opzij gezet en heeft zo het ticket voor Play-off 1 beet. Na 40 minuten zag het er even benard uit voor de bezoekers toen Maxime Le Marchand een rode kaart kreeg, maar ook met tien man maakte Antwerp het af. Dieumerci Mbokani met twee goals en Abdoulaye Seck bezorgden hun ploeg de zege. Door het verlies van Moeskroen is Cercle Brugge overigens gered. Moeskroen daarentegen is zeker van de zeventiende of achttiende plaats en moet zo vrezen voor degradatie.

Antwerp nam van bij de aftrap het heft in handen op Le Canonnier. Na acht minuten vlamde Lamkel Zé al tegen de paal en ook Mbokani toonde zich. De Congolees was door coach Vercauteren opnieuw in de basiself gedropt en bewees na 21 minuten het gelijk van zijn trainer. Mbokani stond aan het einde van een knappe combinatie van de Great Old en tikte makkelijk binnen, 0-1. Antwerp was duidelijk baas en Mbokani miste nog voor het halfuur een dot van een kans op de 0-2. De nonchalance nam naar het einde van de eerste helft toe bij de bezoekers en Le Marchand gleed vier minuten voor rust door op Harbaoui. Na het raadplegen van de beelden trok ref Boterberg rood.

Ook met een man meer kon Moeskroen aanvankelijk weinig potten brokken. Twee minuten in de tweede periode was het al opnieuw raak voor Antwerp. Lamkel Zé bediende Mbokani die koelbloedig afwerkte, 0-2. Moeskroen schoot nu eindelijk wakker en Olinga vlamde nog eens twee minuten later de aansluitingstreffer tegen de touwen. De Henegouwse opflakkering was echter van korte duur. Op het uur kopte Seck de 1-3 tegen de netten. In de slotfase zette Moeskroen nog alles op alles en Harbaoui zorgde twee minuten later van dichtbij voor de aansluitingstreffer, 2-3. Het werd nagelbijten tot het laatste fluitsignaal, maar Antwerp hield stand.

Op de slotspeeldag strijden Moeskroen en Waasland-Beveren nog voor de zeventiende en achttiende plaats. Nummer zeventien werkt barrages af met Seraing, de nummer twee uit 1B. Nummer achttien degradeert rechtstreeks.